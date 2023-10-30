«Эмполи» — «Аталанта»: во сколько начало матча Серии А, сыграет ли Миранчук, какой прогноз

Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «богинь» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «синих» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Эмполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Не совсем понятно, зачем «Аталанта» вернула Алексея Миранчука. В этом сезоне он принял участие только в четырёх матчах, в которых суммарно отыграл чуть больше 90 минут.В прошлом сезоне Миранчук был одним из лидеров «Торино». Ожидалось, что состоится либо полноценный трансфер россиянина, либо ещё одна аренда на сезон. Однако договориться не удалось, и россиянин вернулся в состав бергамасков после разговора с Гасперини. headtopics.com

Пока что всё говорит о том, что Алексей вернулся зря. Как и раньше, он практически не получает игрового времени. Агент 28-летнего футболиста уверяет, что с настроем у полузащитника проблем нет. Он подчеркнул, что Миранчук тренируется и готовится к каждой игре.Однако недавние товарищеские матчи с Камеруном и Кенией заставляют усомниться в словах агента. Алексей в этих встречах выступил крайне неудачно, особенно в игре с кенийцами, в которой вышел на поле в стартовом составе.

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