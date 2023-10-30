«Чушь где-то ловите». Стиль общения главного тренера нашей фигурной сборной расстраивает

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская — возраст, общение с журналистами, смена Горшкову

Александр Георгиевич руководил федерацией с 2010 года и трижды переизбирался, причём весной 2022 года — безальтернативно: других кандидатов не было. Пост президента Горшков совмещал с должностью главного тренера сборной России — номинальной, но всё же заметной.

Дело в том, что пожилой специалист комментировал все новости одинаково: «Я об этом не в курсе». Будь то переход Медведевой к Орсеру, возвращение Трусовой от Плющенко к Тутберидзе или какой-нибудь грандиозный судейский скандал. Мы в журналистских кругах даже шутили, что не нужно звонить главе ФФККР ради эксклюзива — можно сразу написать, что он не в курсе. Но, конечно, никто так не делал. headtopics.com

Ещё раз: главный тренер сборной России по фигурному катанию — номинальная должность. Главный тренер не выходит с фигуристами на лёд (это и невозможно при таком обилии тренировочных групп), не ставит им четверные и не обсуждает программы абсолютно со всеми сборниками. Так что быть главным тренером фигуристов может и человек в возрасте.

Таким образом, главный тренер отвечает за мыслительные процессы в федерации. И нет каких-то числовых доказательств, которые покажут, что руководству нашей фигурки нужно тотальное омоложение. До бана фигуристами ковались регулярные победы, да и после него наша фигурка скорее живёт, чем умирает: серия Гран-при, конечно, скучновата, но чемпионат России и новые турниры — однозначно в плюс. headtopics.com

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несёте все время, сил уже нет никаких это слушать», —«Чушь где-то ловите», «херня», «несёте фигню» — напрашивается бородатый анекдот про прачечную и министерство культуры.

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