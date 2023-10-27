«Челси» — «Брентфорд». Ждать от Мудрика продолжения?

28 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Челси» — «Брентфорд». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.67. Шансы «пчёл» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.Эксперты считают, что матч «Челси» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.

По мнению «синих», они должны были выигрывать и открыли счёт на 15-й минуте с пенальти. После перерыва Мудрик увеличил отрыв от соперника, но после 77-й минуты «Челси» расслабился и пропустил два гола от «канониров».

Ничья с «Арсеналом» означает, что «синие» остались непобеждёнными в последних четырёх встречах во всех соревнованиях. За это время они обыграли «Фулхэм» и «Бёрнли» в АПЛ, а также победили со счётом 1:0 «Брайтон» в Кубке лиги.«Брентфорд» совершает близкую поездку на «Стэмфорд Бридж», обыграв в минувшие выходные дома «Бёрнли» со счетом 3:0 в АПЛ. «Пчёлы» открыли счёт на 25-й минуте и вели 1:0 к перерыву. headtopics.com

Второй гол клуб забил на 62-й минуте, а третий — ближе к концу игры, когда «Бёрнли» остался в меньшинстве. Победа в игре с «бордовыми» стала для «Брентфорда» первой за семь матчей во всех соревнованиях. В АПЛ «пчёлы» потерпели поражения от «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на выезде и от «Эвертона» дома.В составе «Челси» отсутствуют Нкунку, Армандо Броя, Бенджамин Чилуэлл, Ромео Лавиа, Карни Чуквуэмека и Трево Чалоба.

«Брентфорд» продолжает выступать без нападающего Айвана Тони, который отстранён от игры. Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде, Рико Генри, Миккель Дамсгор, Шандон Баптист по-прежнему травмированы. «Челси», похоже, переломил ситуацию под руководством Маурисио Почеттино, и это ещё одна возможность набрать три очка. headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Бегущий за призраком: чего ждать от продолжения GhostrunnerВо второй части игроки вновь возьмут на себя роль Джека Прочитайте больше ⮕

Наши в Европе: ещё один шанс для Захаряна?А от Александра Головина ждём продолжения голевой серии. Прочитайте больше ⮕

– о бое с Фьюри: «После он мне сказал: «Сильно бьешь, меня так еще не били»– В третьем раунде против Фьюри вы отказались от продолжения поединка. Прочитайте больше ⮕

В Иране предупредили США о пламенном ответе при продолжении геноцида в ГазеМинистр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян предостерег Соединенные Штаты от продолжения геноцида в Газе, заявив, что в таком случае никто не убережется от пламени, сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

SVT: избрание Джонсона спикером конгресса США - тревожный сигнал для КиеваПолитик неоднократно голосовал против продолжения поддержки Украины. Прочитайте больше ⮕

Челлендж от молодого дарования «Челси» - он может идеально чеканить любыми предметамиЕще б голы забивал почаще. Прочитайте больше ⮕