«Целовались на поле»: Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Мэттью Перри

Актриса Гвинет Пэлтроу вспомнила о романе с коллегой Мэттью Перри. По словам звезды, которые приводит Daily Mail, они познакомились со звездой «Друзей» на фестивале 1993 года.
«Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето», — рассказала Пэлтроу.
Она отметила, что на фестивале они с Перри вместе играли в различных спектаклях. По словам артистки, ей было очень легко общаться с Перри из-за его чувства юмора. Пэлтроу вспомнила, что в тот момент артист уже снялся в пилотном выпуске «Друзей», но шоу еще не вышло в эфир. headtopics.com
«Он нервничал, надеясь, что его большой прорыв не за горами. Так и было. Мы оставались друзьями некоторое время, пока не отдалились друг от друга, но я всегда была рада видеть его, когда это случалось. Мне сегодня очень грустно, как и многим из нас», — резюмировала артистка.
Мэттью Перри не стало 29 октября, по данным зарубежных СМИ, артист утонул в своем джакузи после остановки сердца. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили. headtopics.com