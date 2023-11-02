«Хороший набранный темп»: Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России

При этом безработица продолжает оставаться на рекордно низком уровне 3%, а реальные заработные платы в среднем растут темпами выше инфляции, подчеркнул глава государства. Вместе с тем российский лидер призвал правительство и Центробанк принимать скоординированные действия для сдерживания роста цен, а также готовиться к возможному росту давления со стороны Запада.

По его словам, всего с января по сентябрь общий объём российской промышленности вырос на 3,3% в годовом выражении, тогда как в обрабатывающее производство прибавило сразу 7,1%. В частности, выпуск компьютеров и электронных изделий увеличился на 34,5%, электрического оборудования — на 22,2%, а мебели — на 21,7%. Такая динамика показывает «хороший набранный темп», уверен глава государства.

Как полагает глава государства, замедлению инфляции должна способствовать в том числе стабилизация российского Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами однозначно окажет позитивный эффект на курсовую динамику, заявил... headtopics.com

Для нормализации обстановки власти среди прочего решили ужесточить валютное регулирование. Так, согласно указу президента, компании-экспортёры теперь должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.) какую-то свою позитивную роль или не сыграет — сыграл. Ведётся мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.

В условиях такого внешнего давления изначально ряд аналитиков предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%). headtopics.com

Поскольку на сегодняшний день «потенциал санкционной агрессии против нас уже фактически исчерпан», Запад может начать активнее пускать в ход различные диверсии и провокации, как в случае св Балтийском море и Финском заливе, считает Путин. На этом фоне глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы минимизировать негативные последствия для экономики и гарантировать её дальнейшее поступательное развитие.

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT на русском »

Путин: Запад запутался в собственных санкцияхПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕

Путин предупредил о риске диверсий и саботажа Запада против РФПрезидент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, проводит совещание по экономическим вопросам в Москве Прочитайте больше ⮕

Путин: чем меньше будут поставлять барахлаПрезидент России Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по экономическим вопросам Прочитайте больше ⮕

Путин оценил ситуацию на рынке труда в РоссииПрезидент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам оценил ситуацию на рынке труда в России. Он заявил, что уровень безработицы в стране низкий. Ранее Путин рассказал, что доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении. Прочитайте больше ⮕

Инфляция, доходы, ВВП и безработица: заявления ПутинаЭкономическая ситуация в России в целом развивается стабильно, в соответствии с прогнозом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Прочитайте больше ⮕

Инфляция, доходы, ВВП и безработица: заявления ПутинаЭкономическая ситуация в России в целом развивается стабильно, в соответствии с прогнозом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Прочитайте больше ⮕