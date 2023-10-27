«Хамас» заявил о столкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа

Боевое крыло палестинской группировки «Хамас» – «Бригада аль-Кассама» - заявило о боестолкновениях с израильской армией на северо-востоке сектора Газа. Об этом

«Бригада аль-Кассама реагирует на наземное вторжение в Бейт-Ханун и к востоку от Бурейджа. На местах происходят ожесточенные столкновения», – говорится в сообщении.о расширении наземной операции в Газе. В «Хамас» заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади «Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября.

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