«Филадельфия» с Замулой проиграла «Баффало» в матче НХЛ

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Биро и ещё по разу отличились Кейси Миттельштадт, Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон. За «Филадельфию» забивали Джоэль Фараби и Кэм Аткинсон. Российский защитник Таким образом, «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду. «Баффало», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

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