«Фантастика: заглядываем внутрь». Документальный фильм

Новые аватары, новые звезды, новое жюри. И мы расскажем о том, как создавалось самое высокотехнологичное телевизионное шоу.

Этот документальный фильм — хроника создания уникального телевизионного шоу: все, что осталось за кадром и все, что было скрыто от зрителя. Создатели «Фантастики» расскажут, как снимали, монтировали, придумывали самый инновационный проект на российском телевидении.

Вы увидите закулисье проекта, как проходили репетиции, съемки и монтаж. Создатели вспомнят самые сложные и самые любимые номера и откроют все секреты «Фантастики». В чем особенность этого шоу, с какими сложностями столкнулись авторы, как рисковали, предлагая неординарное визуальное решение номеров и как удалось скрывать до финала героев за аватарами.Фильм об одной из старейших династий Европы. headtopics.com

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