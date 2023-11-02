«Ууу, хорошо». Клопп — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля»коротко высказался относительно поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» (0:3) в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги.

«Ууу, хорошо», — сказал Клопп на пресс-конференции после игры с «Борнмутом» (2:1), когда ему сообщили, что «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» на «Олд Траффорд». В прошедшем накануне матче «красные дьяволы» пропустили три мяча с 28-й по 60-ю минуту. В итоге в четвертьфинал Кубка английской лиги прошёл «Ньюкасл». «Ливерпуль» же обыграл «Борнмут» на выезде благодаря голу Дарвина Нуньеса и в 1/4 финала турнира сыграет с лондонским «Вест Хэмом». «Манчестер Юнайтед» — действующий обладатель Кубка лиги. Манкунианцы выиграли его в прошлом сезоне, одолев в финале как раз «Ньюкасл» (2:0).

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