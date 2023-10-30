«Убийцы цветочной луны» собрали $ 88 млн за две недели — фильм может не окупиться

Это относительно небольшой результат для осеннего сезона, особенно если учитывать бюджет картины в $ 200 млн.эксперты. Дело в том, что фактически «Убийцы цветочной луны» принадлежат Apple, однако в международный прокат ленту запустила Paramount Pictures. Это значит, что обе компании разделили издержки и наверняка заключили выгодный друг для друга контракт, а судить об окупаемости ленты можно будет не раньше чем через несколько месяцев.

При этом в дальнейшем 3,5-часовая драма Мартина Скорсезе выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и наверняка привлечёт новую аудиторию в сервис. Так что несмотря на довольно низкие кассовые сборы, у «Убийц цветочной луны» есть ещё множество способов принести её создателям прибыль.

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