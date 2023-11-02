«Ты заставил меня помочиться в трусы». Вембаньяма примерил жуткий образ на Хэллоуин

Виктор Вембаньяма однозначно выбрал лучший костюм на Хэллоуин. Новичок НБА пришёл на матч «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс» в образе Слендермена.

Вышло очень жутко!Образ Слендермена идеально лёг на худого и высокого Вембаньяму. Неудивительно, что костюм понравился фанатам. «Чувак, ты заставил меня помочиться в трусы», — написал один из болельщиков. «Самый реалистичный костюм, что я видел», — прокомментировал другой фанат.

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