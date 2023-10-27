«Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, обыграв «Кристал Пэлас» в гостях

Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Первый мяч «Тоттенхэм» записал на свой счет благодаря автоголу Джоэла Уорда, второй мяч забил корейский форвард Сон Хын Мин. В концовке встречи хозяева смогли отыграть один мяч, точный удар на счету Джордана Айю.

«Тоттенхэм» продолжает лидировать в таблице АПЛ, набрав 26 очков. В активе «Кристал Пэлас» 12 очков и 11‑я строчка. Команда Анже Постекоглу в следующем туре сыграет с дома с «Челси» 6 ноября, «Кристал Пэлас» отправится в гости к «Бернли» 4 ноября. Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур «Кристал Пэлас» (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:2 (0:0) Голы: Айю, 90 — Уорд, 53. Сон Хын-Мин, 66.

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