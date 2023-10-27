«Тоттенхэм» выиграл все матчи в октябре, также у «шпор» четыре победы в АПЛ подряд

Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэласом» со счётом 2:1.

Победа над «орлами» стала для «Тоттенхэма» третьей в английском чемпионате в октябре. Таким образом, «шпоры» выиграли все свои матчи в этом месяце. Кроме того, «Тоттенхэм» вышел на победную серию, состоящую из четырёх матчей подряд. В ходе этой серии, помимо «Кристал Пэласа», были обыграны «Фулхэм», «Лутон Таун» и «Ливерпуль».

После результата матча с «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» остался на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. «Шпоры» набрали 26 очков в десяти встречах.

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