«Торпедо» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю 17-летнего Артамонова

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).Василий Атанасов набрал 4 (1+3) очка, Никита Артамонов — также 4 (2+2) балла, а Летунов — 3 (1+2) очка.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 29 октября.

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