«Торонто» обыграл «Милуоки», команда Лилларда и Янниса потерпела второе поражение в сезоне

Игра прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто.Сиакам - 26, Шрёдер - 24, Барнс - 21, Ануноби - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл.

- 8, Буше - 6, Портер - 6, Дик - 5, Темпл - 2, Флинн - 2, Макдэниелс, ЯнгБисли - 20, Адетокунбо - 16, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Портис - 10, Краудер - 9, Боучэмп - 8, Лопес - 6, Ливингстон - 5, Пэйн - 4, Коннотон - 3, Грин - 2, Джексон - 2, Лопес, Адетокунбо

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