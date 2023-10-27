«Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

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Акинфеев о ЧМ-2014: «Сошел бы с ума в Кащенко, если бы не отпустил. Пропустив от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать»

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Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу возможной дисквалификации вингера Алехандро Гарначо после его сообщения о голкипере клуба Андре Онана. Прочитайте больше ⮕

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