«Тен Хаг потратил 400 млн, а игра как при Сульшере и Моуринью. «МЮ» напоминает команду в конце цикла». Каррагер о тренере

«Барсу» могут обвинить в преступлении против налоговой в рамках дела Негрейры. Суд изучает, когда клуб начал оформлять налоговый вычет на сумму выплат чиновнику

Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой» FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина «Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике headtopics.com

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам

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