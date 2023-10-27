«С юмором всё ОК!» Наша олимпийская чемпионка креативно объявила о беременности

Фигуристка Екатерина Боброва с юмором объявила о беременности: они с мужем ждут второго ребёнка — видеопорадовала болельщиков радостной новостью — да не напрямую, а с юмором, завуалированно.

«Внимание! Трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить это дома!» — гласит предупреждение перед видео, которое Екатерина выложила в соцсетях. А потом начинается само действие. Главная героиня сидит за столом и поочерёдно дегустирует лапшу быстрого приготовления, бургер, шпроты, чипсы и арбуз, запивая лимонадом. Фоном играет песня группы «Чайф» — «Бутылка кефира, полбатона».

Когда еда заканчивается, Екатерина расстраивается, но находит решение — выходит из-за стола и возвращается с порцией мороженого, как бы невзначай демонстрируя зрителю увеличившийся живот. Фигуристка подтвердила «Чемпионату» радостную новость — она беременна, они с мужем Андреем Депутатом, который выступал в парном катании, ждут второго ребёнка. Первый, сын Саша, родился 13 апреля 2019 года — через год после завершения Екатериной спортивной карьеры. headtopics.com

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