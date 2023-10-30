«С детьми каждый день не похож на предыдущий»: зачем российские мужчины идут работать в детские сады и школы

Мы привыкли видеть в качестве воспитателей и учителей преимущественно женщин. С мужским полом скорее ассоциируются профессии, требующие серьезного физического труда. Но все меняется, и тренды становятся другими. Все больше представителей сильной половины человечества идут работать в садики и школы. Сайт «Страсти» поговорил с мужчинами об их выборе, взаимодействии с детьми и трудностях, с которыми они сталкиваются.

Родители детей не сразу восприняли воспитателя-мужчину, но позже привыкли и очень полюбили «усатого няня». Столкнулся Владислав и с хейтом в свой адрес. После того, как о нем узнали барнаульцы, появились в адрес воспитателя негативные комментарии. Некоторые считали, что с воспитателем-мужчиной нельзя оставлять своего ребенка. Но он не переживает по этому поводу и лишь напоминает, что изначально профессия педагога и воспитателя — мужская, поэтому все насмешки абсолютно бессмысленны.

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