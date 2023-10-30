«С Днем тренера, дорогие мои люди!» Валиева поздравила Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза

Валиева о Тутберидзе, Дудакове и Глейхенгаузе: «Хочу выразить им огромную благодарность за то, что тренируют меня, учат, развивают, заботятся, ругают, заставляют, терпят»

Как выглядят герои нашей фигурки в образах Барби и Кена? Загитова на пляже, Трусову не узнать, Дудаков – качок из 80-х Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто» Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве»

Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е

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