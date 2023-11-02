«Счастлива, что смогла выжить». Свёнтек — о победе над Гауфф на Итоговом турнире WTA

«Коко из тех спортсменок, которые никогда не сдаются. Я знала, что это будет непросто. Главное было сосредоточиться на себе. В конце матча состояние было довольно тяжёлым. Я просто счастлива, что смогла выжить. Зрители здесь потрясающие. Приятно, что пришли польские болельщики и поддержали меня. Я очень благодарна им. Просто потрясающе играть в такой атмосфере», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, в своём первом матче Свёнтек уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Гауфф, в свою очередь, разгромила Онс Жабер со счётом 6:0, 6:1.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Свёнтек обыграла Гауфф в матче Итогового турнира WTAПольская теннисистка Ига Свёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA. Прочитайте больше ⮕

Пегула вышла в полуфинал итогового, Рыбакина и Соболенко разыграют выход из группыВ Группе Бакалар на итоговом турнире WTA в Канкуне прошли два раунда. Прочитайте больше ⮕

Звонарёва и Зигемунд обыграли Крейчикову и Синякову на старте итогового турнира WTAРоссиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, сеяные шестыми на итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, с победы начали выступление на турнире. Прочитайте больше ⮕

Кори Гауфф: чем чаще буду встречаться с Игой Свёнтек на корте, тем лучше будет моя играЧемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящей встрече с полькой Игой Свёнтек в матче Итогового турнира WTA. Прочитайте больше ⮕

«Ислам поставил жирную точку». Саид Нурмагомедов – о поединке Махачева и ВолкановскиРоссийский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов высказался о второй подряд победе соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке на турнире UFC 294. Прочитайте больше ⮕

Рыбакина обыграла Саккари в матче Итогового турнира WTA, Соболенко уступила ПегулеПредставительница Казахстана Елена Рыбакина победила Марию Саккари из Греции в матче группового этапа на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне. Прочитайте больше ⮕