«Страшнее, чем в фильме «Экипаж»: работники аэропорта Махачкалы описали штурм

- Наш аэропорт полностью откроется, скорее всего, по московскому времени около трех часов 31 октября, - рассказал нам заместитель генерального директора аэропорта Махачкалы по транспортной (авиационной) безопасности Закир Кадымов. - Сейчас решается вопрос об этом с Росавиацией. В целом в аэропорту все уже спокойно, все в штатном режиме, все сотрудники аэропорта работают на своих местах. Никаких силовых мероприятий здесь уже не проводится. Других попыток атаковать аэропорт нет.

- На борту самолета, прибывшего из Тель-Авива, действительно, было много детей, женщин, были пассажиры, которые дальше должны были лететь в другие регионы России. – говорит Мадина. - Сейчас этот самолет стоит у нас в аэропорту. Когда он подлетал, пилоты, узнав о ситуации в аэропорту, ушли на дополнительный круг, но покружили и сели. Ну а далее пассажиров эвакуировали, часть из них забрали на вертолетах.

По словам Мадины Пирмагомедовой, когда самолет приземлился, пассажиров пришлось эвакуировать тайными путями. Когда все это началось, наши сотрудники стали помогать. Первыми на месте оказались сотрудники службы безопасности аэропорта - один на один, грубо говоря. Они не пускали разъяренных людей, пытались разговаривать с ними, потом подтянулись уже службы правопорядка – линейный отдел полиции и ФСБ. headtopics.com

Слава Богу, никто из пассажиров не пострадал. Из сотрудников аэропорта тоже - ну кроме небольших ранений во время стычки, когда держали оборону. А потом, когда приехала полиция, весь удар пошел на оперативников.- Да в основном все наши, дагестанцы. Понятно, что у них настроение было такое. В течение нескольких недель они смотрели все, что творится, по интернету, телевидению, и их просто-напросто подначили на этот бунт. Люди были возбуждены, и вот так все вылилось.

А вот как описала случившееся свидетель этих событий Ксения. Она улетела из Махачкалы как раз в тот момент, когда начался штурм аэропорта. Я еще подумала, что встречают футболистов, и удивилась: вроде в Махачкале нет футбольной команды. А потом, когда мы уже вышли из автобуса и поднимались по трапу самолета, раздались выстрелы. Они были не на поле, но явно где-то неподалеку. Народ толком не понял, что происходит, поэтому реагировал с юмором: «Что вы хотите, это же Дагестан». И сразу после этого мы улетели. headtopics.com

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