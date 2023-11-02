«Список санкций широк»: игроки клуба с Украины отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов

Инцидент произошел перед матчем группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу между португальским «Спортингом» и украинским «Хитом». Перед поединком члены команд традиционно жмут руки соперникам, однако в этот раз игроки украинской команды отказались от рукопожатия с футболистом другой команды — россиянином Антоном Соколовым. Об этом сообщил Telegram-канал Futsal legends.
Встреча завершилась со счетом 2:2, и после матча инцидент получил продолжение: футболисты португальской команды, которым не понравилось такое обращение с их одноклубником, снова отказались от традиционных рукопожатий, после чего главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку.
«Хит» после трех сыгранных матчей на групповом этапе идет на втором месте в турнирной таблице, набрав пять очков. От «Спортинга», который эту группу возглавляет, его отделяют два балла. Пока команда проходит в следующий раунд, однако теперь все будет зависеть от действий УЕФА и того, будет ли наказан клуб из Киева. headtopics.com
«Очевидно, что отказ пожать руку российскому игроку «Спортинга» имел политические причины, никак не связанные со спортом. Решение по данному делу должен принимать Дисциплинарный комитет УЕФА. Список возможных санкций за данное нарушение довольно широк — от предупреждения до снятия очков или полной дисквалификации клуба из соревнований. Однако наиболее вероятно, что в текущей ситуации УЕФА ограничится лишь минимальными санкциями — предупреждением и, возможно, небольшим штрафом на украинский клуб», — считает Федореев.
В 2015 году Соколов в составе молодежной сборной России принял участие в VI Российско-китайских молодежных играх в Иркутске. Там в двух играх против сборной Китая он смог оформить по пента-трику в каждой. В августе 2018-го в составе студенческой сборной России он завоевал золотые медали чемпионата мира среди студентов, проходившего в Казахстане, а в 2022 году стал обладателем серебряной награды чемпионата Европы. headtopics.com