«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

«Предыдущий тур показал, что поражение красно-белых в Новосибирске не несло фатального характера и не означало «начала конца». Возможно, оно даже пошло на пользу, потому что длинная победная серия, как ни крути, игроков напрягает. Теперь никаких длинных серий нет, можно играть в своё удовольствие, что «Спартак» и доказал, вывернув наизнанку неслабый такой «Нефтехимик».

В двух предыдущих междусобойчиках этого сезона красно-белые набрали три очка из четырёх возможных. По личным встречам в целом, конечно, здорово армейцам уступают, но кто же это сейчас считает. А по текущей статистике 66,7 процента домашних очков «Спартака» принимают 60 процентов гостевых очков ЦСКА.Но чемпион всё равно остается чемпионом, тем более двукратным. И этот факт делает мой прогноз несколько более скромным. Предположу средний по голевому наполнению матч с тоталом выше 4.5.

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