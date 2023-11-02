«Спартак» — ЦСКА: фрибет 2000 рублей к матчу КХЛ

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«Спартак» — «Краснодар»: фрибет 2000 рублей к матчу Кубка России1 ноября состоится матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Прочитайте больше ⮕

«Спартак» — «Краснодар»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России1 ноября состоится матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Прочитайте больше ⮕

«Зенит» — «Крылья Советов»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России31 октября состоится матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов». Прочитайте больше ⮕

Гендиректор «СКА Арены»: готовимся к Матчу звёзд, тестовые мероприятия — в конце ноябряГенеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о подготовке стадиона к Матчу звёзд КХЛ 9–10 декабря. Прочитайте больше ⮕

«Нефтехимик» 10 матчей подряд не проигрывает в основное время. Букмекеры верят, что со «Спартаком» серия прервется«Спартак» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕

«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛХоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик». Прочитайте больше ⮕