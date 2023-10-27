«Сочи» вырвал победу у СКА на последней минуте в матче с девятью голами

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 31 октября в Санкт-Петербурге сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» 30 октября примет московское «Динамо»

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