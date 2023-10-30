«Смотрю 20-минутный ролик, меня там 30 секунд. Даже на поле не выходил. Было по-человечески обидно». Миллер о причинах ухода из «Амкала»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости
«Не хватает каких-то рофлов, ###, срачей, что не бустит актив. Вайб прям добрый, какой-то дружеский». Сибскана об атмосфере на Media Basket «Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости
«Со стороны, наверное, это было очень плохо. Три минуты по нулям играли – такого баскетбол еще не видел». Герман Эль Класико о матче с 2Drots в Лига Ставок Media Basket «Это как детей в баскетбол учат играть – мы где-то на этом уровне». Эдамс о матче против «Амкала» в Лига Ставок Media Basket headtopics.com
Пантера о восстановлении: «Можно набрать форму в Медиалиге – это выше, чем ПФЛ. Но после такой травмы нужно выходить из зоны комфорта» «Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает контракт поддержавшего Палестину Эль-Гази и другие новости
Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох» «Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ headtopics.com