«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

«Не хватает каких-то рофлов, ###, срачей, что не бустит актив. Вайб прям добрый, какой-то дружеский». Сибскана об атмосфере на Media Basket «Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

«Со стороны, наверное, это было очень плохо. Три минуты по нулям играли – такого баскетбол еще не видел». Герман Эль Класико о матче с 2Drots в Лига Ставок Media Basket «Это как детей в баскетбол учат играть – мы где-то на этом уровне». Эдамс о матче против «Амкала» в Лига Ставок Media Basket headtopics.com

Пантера о восстановлении: «Можно набрать форму в Медиалиге – это выше, чем ПФЛ. Но после такой травмы нужно выходить из зоны комфорта» «Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает контракт поддержавшего Палестину Эль-Гази и другие новости

Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох» «Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Глава 'Мемориала' Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФПравозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним, о преследованиях 'Мемориала', о причинах нападения на Милашину и Немова и о том, почему он не уезжает из России. Прочитайте больше ⮕

В Европе фанаты закидали команду камнями и сорвали матч. На окровавленное лицо тренера жутко смотретьИз-за беспорядков «Марсель» и «Лион» на поле так и не встретились. Прочитайте больше ⮕

Умяров: первый раз вижу такое поле, даже во Второй лиге такого не былоПолузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2). Прочитайте больше ⮕

Бителло: стереотипов о России у меня не было — про медведей тоже не слышалБразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об адаптации в московском клубе. Прочитайте больше ⮕

Медведев: ЕС потерял самостоятельность от СШАЗамглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕС сегодня не способен самостоятельно действовать на европейском поле, так как почти все европейские страны, по его мнению, оглядываются на США и Великобританию Прочитайте больше ⮕

Шойгу заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человекПри этом никаких успехов на поле боя украинские военные не достигли, отметил министр обороны РФ Прочитайте больше ⮕