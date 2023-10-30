Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к будущей войне на территории Европы. «Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», - сказал он, при этом подчеркнув, что это касается как бундесвера, так и всего немецкого общества.Почему германский министр обороны пророчит своим согражданам столь незавидное будущее? Aif.
Владимир Кожемякин, aif.ru: Алексей Петрович, зачем Минобороны Германии снова бряцает оружием? К какой войне призывают готовиться граждан? Алексей Леонков: К той же самой – Третьей мировой. В своей риторике немецкие политики привычно начинали с угрозы с Востока и русофобии: мол, Россия вооружается, и вооружается однозначно против Запада. Потом Запад, и Германия в том числе, запустил против нас проект «Украина», и мечтал после «победы Украины» уничтожить Россию.
Вопрос-ответ Министр обороны Германии Борис Писториус. Досье Благодаря соответствующей последовательной политике Вашингтона собственный ВПК Германии дышит на ладан. Военные заказы для нужд бундесвера уже сейчас размещаются в США. Поэтому подобные заявления всегда об одном — про оружие. Хотя, закупать его стало очень дорого. К примеру, раньше один снаряд калибра 155 мм (распространённый калибр артиллерии, стандарт НАТО – прим. ред.) стоил 2 тысячи евро, а сейчас – уже восемь тысяч. headtopics.com
- Впечатление, что Писториус призывает готовиться к войне, которая будет происходить где-то в Европе за пределами Украины… - Европейцы, в том числе и сами немцы, себе на голову создали глобальную проблему «новой войны в Европе». В 2021 году Россия предложила им свое видение европейской безопасности – не за счет США, а за счет национальных интересов европейских стран. Наше предложение было отвергнуто, потому что глобальный Запад уже был готов воевать с нами руками украинцев. Мы пытались остановить эту войну, ведя переговоры в стамбульском формате, и уже почти договорились с Украиной.