«Русский медведь!» Первая драка Мирошниченко в Америке — против ветерана на 16 лет старше

вовсю осваивается в Северной Америке. Пока ещё не в «Вашингтоне» рядом с Александром Овечкиным, а в «Херши». Первое очко вон набрал в своём втором матче, первый гол забил в третьем. Суммарно у него 5 (2+3) очков в восьми матчах – неплохо для новичка! Сегодня «Херши» на домашнем льду разгромил «Уилкс-Бэрри» со счётом 6:1, взяв убедительный реванш за поражение 25 октября (1:5).

«Мишки» уже в первом периоде создали себе комфортный задел в три шайбы. В середине второго младшие «пингвины» отыграли один гол, но вскоре «Херши» восстановил преимущество, а в третьем периоде забросил ещё две шайбы. Окончательный счёт, кстати, установил ещё один российский нападающий — Богдан Тринеев. Для него этот гол стал первым в

Мирошниченко, выходивший в третьем звене с Райаном Хофером и Пьерриком Дюбе, в голевом пиршестве участия не принял – на его счету один бросок по воротам и ни одного очка. Зато он оформил свой первый бой в Америке, да и вообще на профессиональном уровне. До сегодняшнего дня Иван дрался только в МХЛ.За четыре с половиной минуты до конца матча Иван жёстко впечатал капитана «Уилкс-Бэрри» Тейлора Федуна в борт. headtopics.com

На этом матч для Ивана закончился, а уже в раздевалке главный тренер Тодд Нельсон вручил ему «бойцовские краги» за дебютный бой со словами: «Русский медведь, Миро!» Мирошниченко ответил мощным рыком. Любопытно, что драку клуб отметил ещё и сменой таблички с фамилией Мирошниченко – после игры на ней красовалась фамилия «Драго» — это, конечно же, отсылка к Ивану Драго из фильма про Рокки Бальбоа.На пресс-конференции Нельсон выделил всё звено, в котором играл Мирошниченко: «Молодёжное звено с Миро провело сильный матч. Я не могу произнести его фамилию, для меня он Иван или Миро. Жёсткая игра, особенно в третьем периоде, задаст тон будущим матчам с «Уилкс-Бэрри».

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