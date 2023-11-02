Печально то, что чиновники, ворующие эти деньги, должно быть понимают, что военные действия проиграны и Украину в результате ждет поражение, поделилась своей точкой зрения обозреватель издания Моника Шоуолтер. Вооруженные силы страны уничтожены, а украинцы стремятся в ЕС, чтобы эмигрировать, считает она. Поскольку чиновники все воруют, они делают ставку на победу России, а раз так, то они"делают заначки" в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария, отметила автор публикации.

Обозреватель подчеркнула, что политики на Украине стараются скорее набить себе карманы деньгами из финансовой помощи Запада, пока есть время, чтобы потом покинуть страну. «Русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно продвигаясь к победе в конфликте», — подытожила Шоуолтер.

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