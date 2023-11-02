«Русская Медиагруппа» приняла участие в бизнес-сессии «Искусственный интеллект: враг или друг журналиста»

1 ноября в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в рамках медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» состоялась бизнес-сессия «Искусственный интеллект: враг или друг журналиста».

Профессионалы в медиаотрасли используют роботов для создания статей, анализа документов, расшифровки аудиозаписей, даже написания музыки. Так, «Русская Медиагруппа» запустила радио Neuro Flow, полностью созданное нейросетью.

В сессии приняли участие: генеральный директор Института систем управления Али Алибасов (Азербайджан), председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (Россия), управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников (Россия), заместитель начальника Управления информации и печати МИД Таджикистана (Таджикистан), заместитель генерального директора по научной работе государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук... headtopics.com

«Искусственный интеллект развивается стремительно. Если так будет складываться и в дальнейшем, потребуется жесткая законодательная база по урегулированию, разработке, внедрению и применению систем, основанных на искусственном интеллекте», — сделал вывод Алибасов.

«Искусственный интеллект может помочь в эффективизации работы живых людей. Он поможет журналистам избавиться от рутинных процессов. Как, например, Форд придумал в свое время автоматизировать производство машин, — отметил Дмитрий Медников. — Чем больше автоматизации, тем интереснее получится контент, его визуальные референсы. Через некоторое время мы сделаем релиз музыкального сингла, основа которого написана ИИ. Сейчас запускаем стриминговую платформу, работающую, в том числе, и с ИИ. headtopics.com

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