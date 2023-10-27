«Рубин» против «Балтики» — кто окажется сильнее? Первый матч 13-го тура РПЛ. LIVE

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура чемпионата России. «Рубин» на своём поле примет «Балтику». Команды поднялись (или вернулись) вКоманды разделяют три очка. Так что в случае победы гостей «Балтика» сравняется с «Рубином» по очкам и как минимум до субботы поднимется из зоны стыковых матчей. Однако причин к прогнозированию такого результата немного: клубы встречались всего дважды в истории, и казанцы ни разу не проиграли (3:3, 1:0).

Интересно, что, несмотря на не самые выдающиеся результаты на старте сезона, клубы не сменили тренеров: Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич пока сохраняют свои посты. И, как показывает последний месяц, не зря: в последних пяти турах команды набрали почти идентичное количество очков: каждая дважды победила, у Казани одна ничья, а у Калининграда – две. Почти зеркальные результаты!👇 Разобрали, в чём секрет «Рубина» и «Балтики».

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