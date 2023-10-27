«Рубин» вырвал победу на последних минутах матча РПЛ с «Балтикой»

Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.«Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0, вырвав победу на последних минутах матча.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать это не сумели. В результате оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. В конце второго тайма, на 88-й минуте,открыл счёт в матче, забив отличным ударом со штрафного и выведя «Рубин» вперёд. Гол Вады так и остался единственным во встрече, «Рубин» одержал победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Казанская команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28). headtopics.com

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