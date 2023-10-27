«Рубин» вырвал победу в матче РПЛ с «Балтикой»

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал хавбек казанцев Валентин Вада, забивший прямым ударом со штрафного на 88‑й минуте. Команда Рашида Рахимова поднялась на 10‑е место в таблице РПЛ, набрав 16 очков.

В активе калининградцев 11 очков и 14‑я строчка. В следующем матче казанцы сыграют в гостях с «Уралом», «Балтика» примет «Зенит». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур «Рубин» (Казань) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0) Гол: Вада, 88 (ВИДЕО).

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