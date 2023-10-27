«Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в пятницу, 27 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Вырвать победу казанцам позволил гол Валентина Вады на 88-й минуте матча. «Рубин» набрал 16 очков и вышел на десятое место в чемпионате России. В активе «Балтики» 11 очков, клуб занимает 14-ю позицию. «Рубин» в следующем туре 6 ноября на выезде сыграет с «Уралом». «Балтика» двумя днями ранее на своем поле примет «Зенит».

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