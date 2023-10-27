«Ростов» пригласил вратаря «Эгриси» Клюкина потренироваться неделю. Он пробует отпроситься с работы

] получили право сыграть на зимнем Кубке ФНЛ. Я правда не знаю, как у нас это получится. Конечно, очень хочется, но у нас многие ребята работают.

– Не отдал, просто сейчас пригласили нашего вратаря потренироваться неделю в «Ростове». Еще раз говорю, это не просмотр в «Ростове».– Он работает тренером в одной из многочисленных детских московских школ, тренирует вратарей и с большим удовольствием этим занимается. Он совсем не богатый парень и для него потеря работы... Конечно же, ему очень хотелось бы съездить, но это будет очень сложная потеря.– Совершенно верно, но его работу тоже должен кто-то делать в это время.

Я без малейших претензий, потому что у всякого человека свои условия на работе. Я просто говорю, что одного человека на неделю отпросить с работы – очень сложная задача, а тут целую команду. Я пока не знаю, как у меня это получится. headtopics.com

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