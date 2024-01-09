«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку Гвардиол и Диаш из «Сити» – самые дорогие защитники мира по версии Transfermarkt. Салиба – 3-й, Араухо, Милитао, Трент и Хакими – в топ-10 Боссы «Баварии» после 1:5 считают, что в команде мало лидеров, и готовят перестройку





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