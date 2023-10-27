«Реал» пока побеждает, но мне не нравится игра – беспорядочная. В класико будет счет 2:1». Миятович перед матчем с «Барселоной»

Я играл в класико – положение в таблице не имеет значения, то, в каком состоянии команды подходят к игре – тоже. Ставлю на счет 2:1».добился успеха с той системой, которую он использовал в «Реале» всегда. Но в этом сезоне он изменил систему игры, чтобы адаптировать ее под
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