«Рак просто развернулся и ушел!» Бобровникова — о переломном моменте в борьбе с болезнью

Олимпийская чемпионка по гандболуназвала переломным моментом в борьбе со своим онкологическим заболеванием день финального матча чемпионата России 2022/2023 в Ростове-на-Дону.

Бобровникова по требованию врачей в середине апреля досрочно завершила сезон и карьеру, у гандболистки обнаружили у нее лимфому Ходжкина — онкологическое заболевание лимфоидной ткани. В августе Владлена сообщила, что излечилась от болезни.

«День моего последнего матча! Это была решающая игра в плей офф за золото чемпионата России. Я уже лечилась, уже была на химиотерапии. И я просто просила врачей со слезами на глазах отпустить меня на матч. Потому что это был мой прощальный матч. В 11 лет я пришла на гандбол. Я считаю, что всё, что имеет начало, должно иметь свой конец. Какая то точка начальная и точка конечная, и надо было ее поставить в тот день. headtopics.com

Я вообще просилась с командой сидеть на скамейке. Но не получилось сделать. Они побоялись, потому что финальный. Максимум, что смогли сделать, — посадили рядышком. Я сказала: «Девчонки! Это финальный матч! Вы должны выложиться по полной, просто отдать всё! Не бояться, бороться просто за каждый сантиметр.

Большие умницы! Они выиграли и сделали мне, можно сказать, такой подарок. Это был длинный день, который я буду помнить всю жизнь! Тот день, мне кажется, был переломным, потому что столько счастья и эмоций позитивных я испытала, что, думаю, после того дня у меня просто не осталось никаких опухолей, рак просто развернулся и ушел!» — приводит слова Бобровниковой «Матч ТВ». headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Пахомов: искусственный контроль развития русского языка не принесет успехаСотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН высказался о новом законопроекте по борьбе с англицизмами. Прочитайте больше ⮕

Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать финансирование ВАДАМинистр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте в Париже заявил об отсутствии общей утвержденной формулы финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Прочитайте больше ⮕

Лауреат 48 премий «Эмми» Арнольд Диас скончался в СШАИзвестный телеведущий и актер ушел из жизни в 74 года. Прочитайте больше ⮕

Лидер иракских шиитов призвал закрыть посольство СШАМоктада ас-Садр отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Средства премиальных клиентов в российских банках выросли на третьТренд на отток развернулся, и капитал «премиумов» вырос до 13,1 трлн рублей Прочитайте больше ⮕

Московский Club 500 обратится в СК из-за парализовавшего работу НемировскогоРуководство бизнес-клуба Club 500 собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о проведении проверки в отношении общественника Валерия Немировского, который парализовал работу заведения, обвинив сотрудников в мошенничестве и вызвав полицию. Прочитайте больше ⮕