«Провокации легли на благодатную почву». Антисемитские беспорядки в Махачкале. Кто в них участвовал? Что это вообще было? И чем может закончиться? «Медуза» попросила ответить на эти вопросы независимого журналиста из Дагестана — Meduza

«Провокации легли на благодатную почву». Антисемитские беспорядки в Махачкале. Кто в них участвовал? Что это вообще было? И чем может закончиться?сотни местных жителей. Они фактически захватили аэропорт и прорвались на летное поле, к самолету из Тель-Авива, который попытались штурмовать в поисках граждан Израиля (сделать это им, к счастью, не удалось).

Такого развития событий — того, что пара тысяч человек пойдет ловить евреев в аэропорту — никто не ожидал. Хотя люди в Дагестане, как и в целом на всем Северном Кавказе, очень сильно переживают события, происходящие в Газе.

Практически каждый день жители Дагестана видят все новые и новые видео бомбардировок и обстрелов сектора Газа, а также трупы женщин и детей. Видят истории того, как невиновные люди гибнут целыми семьями и никто в мире из ведущих мировых держав в эту ситуацию не вмешивается, никак не останавливает насилие. Отсюда рост ненависти к Израилю, чья армия методично и «гуманно», с применением без провокаторов , конечно, не обошлось. headtopics.com

В подобных акциях участвуют молодые дагестанцы — обычные, неравнодушные жители республики, неправильно оценившие ситуацию и ошибочно посчитавшие, что запрет евреям въезжать в республику что-то изменит. Что касается , то сильно сомневаюсь, что они знают что-то о нем. Может, что-то слышали, но не думаю, что придавали ему особое значение. В целом, не важно, кому принадлежал канал, спровоцировавший выход людей.

После этого «Утро Дагестан» принялся призывать жителей республики «встретить» в аэропорту рейс из Тель-Авива. Последовавшие за этим беспорядки в каналеБеспорядки в аэропорту Махачкалы. Что известно к утруПроизошедшее — неожиданность для властей. они вмешались и полностью контролируют ситуацию. уголовное дело, суд, наказание. headtopics.com

я бы не ждал. Дагестанские евреи — это наши земляки, дагестанцы. И в местах их компактного проживания — в основном в Дербенте — в обиду их не дадут их же соседи-мусульмане. У большинства дагестанского общества есть понимание, что во главе Израиля находится фашистское руководство, к которому простые евреи отношения не имеют. Страсти рано или поздно улягутся.

Россия Последние новости Прочитайте больше: meduzaproject »

Москалькова: В Дагестане - разжигание межнациональной розниРегиональные власти Дагестана и представители мусульманских и иудейских конфессий в России осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в секторе ГазаГлава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье, 29 октября, призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество. Прочитайте больше ⮕

Минпромторг пояснил, почему лекарства из Индии не включат в параллельный импортЭто может негативно отразиться на качестве и безопасности препаратов, отметили в ведомстве Прочитайте больше ⮕

Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокацииУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с событиями в аэропорту Махачкалы призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределомГлава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале на фоне произошедшей ситуации в аэропорту Махачкалы заявил, что это должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана предложил задержанным в аэропорту поехать на СВО «отмыться от позора»Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора». Он отметил, что сделать они это могут в зоне спецоперации на Украине. Прочитайте больше ⮕