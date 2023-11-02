«Прощай, друг»: Мэттью Перри попал на обложку свежего номера People

память умершего актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале «Друзья». Издание поместило фотографию актёра с годами жизни на обложку свежего номера, который вйыдет 13 ноября.

На обложке, помимо фотографии актёра, также есть надпись: «Прощай, друг». Её оставила редакция журнала People.Перри был найден мёртвым в возрасте 54 лет в собственной джакузи на заднем дворе своего дома. Бюро судмедэкспертизы Лос-Анджелеса не установило точную причину смерти. Известно, что актёр точно не был в наркотическом или алкогольном опьянении.

Ранее стало известно, что у Мэттью Перри и его бывшей невесты Молли Гурвиц осталась общая собака, Альфред. Гурвиц

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невестаНесколько дней назад стало известно о смерти Мэттью Перри — актёра и звезды сериала «Друзья». Прочитайте больше ⮕

Стали известны первые результаты вскрытия Мэттью ПерриПервые результаты вскрытия актера Мэттью Перри стали известны 1 ноября, сообщает издание TMZ. Прочитайте больше ⮕

TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировкиЗвезда «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки запрещёнными веществами. Прочитайте больше ⮕

Автобиография Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером на AmazonКнига обогнала по популярности автобиографию певицы Бритни Спирс. Прочитайте больше ⮕

СМИ: актёр из «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиковАмериканский актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004), скончался не из-за передозировки... Прочитайте больше ⮕

Мемуары Мэттью Перри обогнали по продажам книгу Бритни СпирсМемуары звезды «Друзей» Мэттью Перри стали лидером книжных продаж в США. Об этом сообщает Radar Online. Прочитайте больше ⮕