«Привет, Мексика». Маркета Вондроушова опубликовала фото в купальнике с пляжа

Чемпионка Уимблдона-2023, шестая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка«Привет, Мексика», — подписала фото Вондроушова.Напомним, Вондроушова прилетела в Канкун (Мексика) на Итоговый турнир WTA – 2023. Помимо Маркеты, на Итоговый также отобрались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, казахстанка Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула, чешка Каролина Мухова, американка Кори Гауфф и представительница Туниса Онс Жабер.

Соревнования в Канкуне пройдут с 29 октября по 5 ноября. Их общий призовой фонд составил $ 9 000 000.

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