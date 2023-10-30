«Приятно, что попала в историю». Лучшая юниорка мира в теннисе

Алина Корнеева завершила невероятный сезон на приятной ноте: оформила исторический Итоговый ITF. И если 2023-й тогда ещё 15-летняя юниорка начинала 525-й ракеткой мира, то после случился российский финал (и титул) на Australian Open с Миррой Андреевой, трофей «Ролан Гаррос» и победы на турнирах серии ITF Pro. Теперь 162-я в рейтинге WTA Корнеева берёт матчи и на элитном уровне, а в то же время сдаёт домашку, слушает историю и мечтает о миксте с Новаком Джоковичем.

— Точно так не могу сказать – турнир был непростым. На финал с японкой Сарой Саито, думаю, просто лучше подготовилась: план сто раз обсудили, всё запомнила и смогла чётко ему следовать. Матч по счёту казался легче полуфинала, но по теннису, опять же, было сложнее.

— Как раз таки в группе на Итоговом против неё у меня была проблема: был план, на который она предложила свой ответ. Мне он, честно сказать, не понравился. Я ничего могла поменять, а когда стало получаться, было поздно. Так что уже в финале мы поменялись ролями.— Наверное, пока нет. Есть только план А. Уже в игре, возможно, что-то с тренером получится обсудить, так как там можно разговаривать. headtopics.com

— Честно, об этом не знала, даже не думала. Но очень приятно, что в какой-то истории, в какой-то книжке меня, образно, записали. Однако не хочу на этом останавливаться. Сама за такими моментами не слежу, только если мне говорят, потому что сразу много лишних мыслей в голову приходит.— Очень рада титулу – юниорский год был неплохим. И завершить его на такой ноте, кажется, здорово, я довольна.

— Да, впервые в жизни. Наверное, самое запоминающееся, что пришло в голову и я никогда не забуду, это люди в Китае и в частности в Гонконге. Они очень добрые, всегда с улыбкой к тебе обращаются, а иногда подбегают, как будто мегазвезду видят — на кого я совсем пока не похожа — и хотят сфотографироваться. Постоянно улыбаются, готовы помочь, хотя с этим бывали сложности: английский у них не на топовом уровне. С такими воспоминаниями я вернулась в Москву. headtopics.com

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