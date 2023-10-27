«После боя перейдем к следующему шагу». Менеджер Усика – о приезде на поединок Фьюри и Нганну

Он будет на бое Нганну и Фьюри, конечно.Мы тут в том числе не без причины, и все эти причины знают. Мы анонсируем большой бой. Усик будет здесь. На 99,9% мы знаем, как закончится бой Фьюри и Нганну.

Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича» Фьюри обещает быстрый нокаут в бою с Нганну: «Это как если бы чемпион по пинг-понгу вышел на корт против Джоковича»

Боксер Кевин Джонсон – о Тайсоне Фьюри: «Хорошо знаю его, мы жили вместе и пели песни. Он – один из величайших в истории» Боксер Перетятько – о бое с Чисорой: «Считал себя победителем, потому что прошел всю дистанцию с таким панчером и не упал» headtopics.com

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Максим Бабанин: думаю, что Нганну не выдержит больше шести раундовИзвестный российский боксёр Максим Бабанин, встречавшийся на любительском ринге со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, дал прогноз на его предстоящий поединок и экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

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