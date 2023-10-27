«Под Москвой должен быть источник силы». Столичный писатель — о фэнтези, Джордже Мартине, Китае и расширении сознания

Почему фэнтези так популярно, кто создал этот жанр таким, каким мы его знаем сегодня, почему он оказался в кризисе и какое фэнтези можно написать о Москве — об этом и многом другом Андрей рассказал в своей беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог. Про фэнтези, мировые войны и человеческое счастье Фэнтези, вопреки расхожему мнению, — жанр очень серьезный, с глобальными задачами. Он появился в период между двумя мировыми войнами и развивался уже в послевоенное время.

Мне было интересно наблюдать, как фэнтези вырастает не из классического средневекового сеттинга, а создается на базе Античности. И третий писатель — Терри Гудкайнд, написавший цикл «Меч Истины», по которому был снят сериал «Легенда об Искателе». В этой истории внутренний моральный выбор героев, их психологические особенности играют огромную роль. И это касается как вопросов власти и войны, так и любви.

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