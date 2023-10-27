«Подъехал ко мне и ударил». Форвард «Торонто» вспомнил первый матч против Овечкина

Крайний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»Александра Овечкина«Я был поражён. Есть несколько таких парней: в первый раз когда ты играешь против него, то смотришь на него на разминке, настают первый моменты матча — и ты на самом деле не хочешь играть слишком жёстко против него.

В прошлом году (26 января 2022 года) в одном из моментов я подрезал его, а он подъехал ко мне и нанёс мне удар (). Что ж, я не знаю, как сильно он меня любит и помнит ли он вообще этот момент, но это то, что я точно запомню», — приводит слова Грегора TSN.Материалы по теме

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