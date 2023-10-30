«Плохих народов на планете нет».

20 лет назад, 3 ноября 2003 года, ушел из жизни один из самых ярких поэтов ХХ века – Расул Гамзатов. Поэт, который не уставал подчеркивать: главное в его произведениях – это любовь. Любовь к женщине, к ближнему, к родной земле.

«Там преобладает безрассудство над мудростью» Родиной он считал не только свое селение Цада, и не Дагестан. Родиной для него была и вся Россия, и весь мир. Можно представить, как болело бы сердце и душа Гамзатова, наблюдай он то, что происходило в эти дни в его родном Дагестане. Национальную вражду в любых ее проявлениях он не принимал категорически. А слова, которые он произнес в 1997 г. в Махачкале на Конгрессе соотечественников, звучат пророчески.

«Тем, кто тайно совершает покушения на жизнь себе подобных, кто преграждает дорогу поезду, кто задерживает вылет самолетов с невинными пассажирами, кто призывает наших людей к участию в братоубийственной войне, кто возится со смертоносным оружием, кто шутит с огнем, — хочется сказать от имени Дагестана, от имени нашего Конгресса, что поступают они не по-дагестански, не по-кавказски, не по-мусульмански, не по-шамилевски, не по-человечески, - говорил Гамзатов. headtopics.com

«Все мероприятия по случаю 100-летия Расула Гамзатова — это прежде всего дань уважения самим себе, — сказал на презентации проекта племянник поэта, член постоянного совета Представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Гамзат Гамзатов. — Мы показываем, что мы люди, которые ценят культуру нашей великой страны, традиции и обычаи живущих здесь народов. И пока мы можем это ценить — мы народ, а если перестанем, то станем населением, которое ничего из себя представлять не может».

Поэта помнят и любят в России. Недаром праздничный концерт в честь 100-летия Гамзатова открыл президент России Владимир Путин, напомнив знаменитую гамзатовскую формулу: «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский». headtopics.com

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