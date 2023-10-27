«Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков

Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес»

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

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Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене. Прочитайте больше ⮕

5 новичков выступят в практике перед Гран-при МехикоВ первой тренировке перед Гран-при Мехико сразу пять основных гонщиков уступят свои кокпиты новичкам. Прочитайте больше ⮕

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Немецкий бизнесмен Дотком призвал США наладить отношения с Россией и КитаемОснователь файлообменной сети Megaupload считает, что в любом случае США не станут сверхдержавой к 2030 году Прочитайте больше ⮕

Серхио Перес: «Хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня»На Гран-при США напарника Переса Макса Ферстаппена освистали после победы – предположительно, болельщики Серхио. Прочитайте больше ⮕