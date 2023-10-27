«Очень рады, что Воронков поехал попробовать свои силы в НХЛ. Если вернется, будем рады еще больше» — генменеджер «Ак Барса»

Российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» Арбером Джекаем и сделал голевую передачу в своем дебютном матче в НХЛ (3:4 ОТ). — Общаемся ли с Воронковым? Да, вели диалог на протяжении всей предсезонки в НХЛ и общаемся до сих пор. Он приезжал на матч открытия с ЦСКА, мы с ним разговаривали. Когда он подписывал контракт в НХЛ, указал пункт о возможном возвращении. Мы просили агентов, чтобы они это внесли в договор. Время до дедлайна у нас есть.

В прошлом году была ситуация, когда Данилу Журавлева пригласили в «Колорадо», но держали в АХЛ. Тогда он изъявил желание вернуться, договорились с клубом. Мы постоянно на связи с агентами Димы — Александром Черных и Юрием Николаевым. Следим за развитием ситуации. Он не говорил: «До конца октября не вызовут — забирайте»? Нет, такого не было. Он, как и многие, сказал, что поехал за мечтой. Он пробивается, дерется, попадает в новостные ленты.

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