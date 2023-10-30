«Органы недоработали»: генерал ФСБ назвал причины беспорядков в аэропорту Махачкалы

Мaссовые беспорядки в аэропорту Махaчкалы произошли вечером 29 oктября на фоне обoстрения ситуации на Ближнем Вoстоке. Непосредственным поводом послужила распространенная в социальных сетях информация о прибытии регулярного рейса из Тель-Авивa, якобы с беженцами из Израиля.
МВД республики сообщило, что установлены личности 150 участников беспорядков, 60 из них уже задержаны. Следственные органами возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 212 УK РФ ("Массовые беспорядки").
«Работать» - это не значит, что их надо уговаривать, скорее, необходимо искать варианты, каким образом их блокировать, изолировать. Потому что без лидеров беспорядки не приняли бы такой масштаб. Силовые структуры, судя по всему, либо не придали проблеме большого значения, либо вовремя не смогли блокировать деятельность организаторов. headtopics.com
Вряд ли серьезная интеллигенция или какие-то иные группы людей способны организовать такой беспредел. Чтобы создать массовую истерию, нужны персонажи, которые прошли через подобного рода события. И, конечно, надо было сразу думать о проработке соцсетей. В общем, повторюсь, ошибок допущено много. Моя точка зрения такова: масштаб последствий не столько связан с деятельностью самих экстремистов, сколько с непродуманными мерами по линии специальных служб и правоохранительных органов.
Думаю, правоохранительные органы сейчас начнут тщательную проверку. Надо смотреть, какая информация в целом была, какая докладывалась наверх, какие меры на уровне специальных служб республики принимались. Вся информация, которая свидетельствует о вероятности возникновения подобного рода акций, должна докладываться на самый верх. headtopics.com
Если у силовиков никакой информации не было, это плохо, а если информация была и по ней не отработали в том объёме, чтобы не допустить последствий, которые мы наблюдаем, это еще хуже.